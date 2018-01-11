В Баку покажут документальные фильмы, посвященные Национальным героям

В столице Азербайджана 15-19 января пройдут показы документальных фильмов, посвященных Национальным героям Азербайджана, сообщили в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, показы документальных фильмов приурочены к 28-й годовщине трагедии 20 Января, они пройдут при организации отдела кинематографии министерства культуры и туризма Азербайджана и Главного управления культуры и туризма города Баку.

Показы фильмов пройдут в подведомственных учреждениях культуры управления.

Документальные фильмы будут посвящены Национальным героям Эльману Гусейнову, Салатын Аскеровой, Огтаю Гюльалиеву, Пахливану Фарзалиеву, Надиру Алиеву, Юсифу Алиеву, Эльдару Меджидову, Фахраддину Мусаеву, Этибару Исмаилову, Аллахверди Багирову, Анвару Фараджову, Мубаризу Ибрагимову, Мухтару Гасымову, Алияру Алиеву, Эльману Гусейнову, Рамизу Гамбарову, Джаванширу Рагимову, Яверу Алиеву, Агилю Гулиеву.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook