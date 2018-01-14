"Картинная галерея" Day.Az: Тоска по ушедшим эпохам - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Питера Сандерса.

Питер Кэмпбел Сандерс - британский художник. После учебы в колледже искусств и дизайна Central St Martins College of Art and Design в середине восьмидесятых Питер в течение следующих двадцати лет работал в журнале "Арт-директор и фотограф". Он теперь преподает искусство и дизайн, а также регулярно демонстрирует свои картины и выполняет заказы, которые висят во многих частных коллекциях по всей стране.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес photo@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.