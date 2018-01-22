"Ичеришехер" проводит Литературный конкурс - ПОДРОБНОСТИ

Если вы обладаете литературными способностями и готовы поделиться своими историями, то у вас есть замечательный шанс оказаться одним из авторов будущего альманаха о Баку!

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", целью конкурса является не только поиск талантливых авторов, но и создание сборника рассказов о самых ярких эпизодах из жизни города. Баку - город, где каждый дом и улица хранят множество тайн и захватывающих историй. В ваших текстах художественный вымысел может быть переплетен с реальными историями, а город может выступать как основным героем, так и декорацией/фоном описываемых событий.

Организаторы посчитали важным освободить авторов от любых жанровых ограничений и исторических периодов, в которых разворачивается повествование. Главным условием является то, чтобы вдохновением для вашей работы служил какой-либо уголок Баку, а сама история вдохновляла и несла позитив. Не важно, будут ли ваши герои прогуливаться по извилистым улочкам Ичеришехер, или по улицам одного из бакинских поселков. Не важно, придумана ли история вами от начала и до конца, рассказана друзьями, или почерпнута из сокровищницы семейных легенд.

Работы принимаются на трех языках (азербайджанском, английском и русском), максимальный объем текста - 42 тыс. знаков с пробелами (10 печатных страниц и около 2,500 слов).

Жюри конкурса отберет 20 финалистов для публикации книги, из которых трое получат денежные вознаграждения: приз в размере 3.000 манатов за первое место и по 1.500 манатов за второе и третье места.

В жюри конкурса: народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, театральный режиссер, художественный руководитель театра Тарлан Горчу, музыковед, эксперт по культурной политике, арт-менеджер Джахангир Селимханов, директор представительства British Council Элизабет Уайт, режиссер Исмаил Сафарали, профессор, доктор искусствоведения Эльчин Алиев, ведущая, народная артистка Азербайджана Наргиз Джалилова, искусствовед Асмер Абдуллаева, поэт Нигяр Гасанзаде, поэт, писатель, переводчик Ульвия Ахундова, инициатор культурных проектов Асли Самедова.

Свои рассказы вы можете отправить на адрес: contest@icherisheher.gov.az до 20 апреля 2018 года.

Ф. Агаларова