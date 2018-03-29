Фархад Халилов: Все мы - свидетели расцвета и преображения Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

"То, каким стал наш Азербайджан за последнее десятилетие, - перед глазами. Мы все свидетели расцвета страны, ее развития и преображения".

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, коснувшись достижений страны за последние годы.

Азербайджан с каждым годом становится все краше и сильнее, сегодня о его успехах знает весь мир, отметил наш собеседник.

"Далеко за пределами нашей страны известно о ее культуре, достопримечательностях, истории. К нам приезжает огромное число туристов, мы проводим международные мероприятия мирового масштаба. Мы достигли высокого уровня внутренней стабильности и безопасности, и в этом плане являемся примером для многих других стран. Наша стабильность - великое достижение, она бесценна", - подчеркнул народный художник.

По словам Халилова, в Азербайджане о развитии культуры заботятся на самом высоком уровне. Государство всячески поддерживает деятелей культуры делает все для улучшения их социального положения. Например, сегодня 50 художников старшего поколения и 20 молодых живописцев получают ежегодные президентские стипендии для развития творческой деятельности. Стоит отметить также создание новых музеев, выставочных центров, реставрацию архитектурных зданий и исторических памятников по всей стране. Совсем недавно повышены стипендии, присуждаемые за почетные звания. Кроме того, заметил глава СХ, разве смогли бы художники провести только за последние несколько лет около пятидесяти персональных выставок, которые являются самым важным событием в жизни каждого художника, без капитального ремонта наших помещений при государственной поддержке?

"Все это способствует тому, что азербайджанская культура сегодня востребована в мире, наши художники выставляются в лучших выставочных залах, а музыканты выстукают на самых известных мировых сценах", - подчеркнул народный художник.

По мнению нашего собеседника, говоря о развитии культуры, нельзя не отметить и то, что страна развивается по всем направлениям. Огромные успехи достигнуты в экономике, в социальной сфере. А о дипломатических успехах нашей страны последних лет говорит весь мир. Азербайджан проводит достаточно умелую, сбалансированную и независимую политику и с каждым днем занимает все более серьезное место в мире, в то время как очень многие страны не могут себе этого позволить.

"Все эти успехи даются нелегко, а если учесть ситуацию в нашем регионе и мире, то становится понятно, как это трудно - суметь найти баланс в этих непростых условиях. Сбалансированная внешняя политика Азербайджана отражается на ситуации в самой нашей стране и способствует ее успехам.

Думаю, у творческих людей в Азербайджана есть широкое поле для развития своих возможностей, которые позволят еще лучше и ярче представлять страну и способствовать ее узнаванию", - резюмировал народный художник.

Франгиз Агаларова