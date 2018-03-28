В Баку произведения Гара Гараева исполнят на органе
28 марта 2018 13:22 161
29 марта в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственный академической филармонии им. М. Магомаева состоится вечер органной музыки, посвящённый 100-летию со дня рождения выдающегося композитора Гара Гараева.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, в концертной программе прозвучат произведения Г.Гараева в органной транскрипции Таиры Якубовой. Солист вечера - Натаван Гулиева.
В концерте примут участие Тофа Бабаева (скрипка) и Фарида Мамедова (сопрано).
Начало концерта в 19:00.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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