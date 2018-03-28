Горан Брегович приглашает всех на свой первый концерт в Баку - ВИДЕО

В Центре Гейдара Алиева 3 мая в 20.00 состоится концерт известного исполнителя и композитора Горана Бреговича, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В своем видеообращении Горан Брегович приглашает всех на сольный концерт, который впервые пройдет в столице Азербайджана, с нетерпением ожидает встречи с бакинцами и гостями города.

Горан Брегович приедет в Баку после выступления во Франции, Чехии и других городах Европы. В сопровождении оркестра под его руководством исполнит музыку, написанную к известным фильмам, а также песни, завоевавшие популярность в мире. В программу концерта, насыщенного прекрасной музыкой и зажигательными ритмами, включены такие известные песни, как "Калашников", "Белла Чао", "Маки Маки".

Билеты на концерт продаются в кассах и на сайте Центра Гейдара Алиева (www.heydaraliyevcenter.az)

Горан Брегович завоевал популярность в Восточной Европе благодаря рок-группе "Белая пуговица" ("Bijelo Dugme"), а мировую славу - благодаря музыке, написанной к фильмам, среди которых несколько фильмов Эмира Кустурицы.

Музыка, написанная им к фильмам "Время цыган" ("Time of the Gypsies"), "Аризонская мечта" ("Arizona Dream") и получившему в 1995 году награду на Каннском фестивале "Подземка" ("Underground"), завоевали мировую славу.

Фильм французского режиссера Патриса Шерона "Королева Марго" ("La Reine Margot"), музыку к которому написал Горан Брегович, был удостоен двух наград Каннского фестиваля. Сочинения Горан Бреговича для экранных произведений богаты элементами балканской и цыганской музыки.

Он записал альбомы с рядом известных певцов - Сезен Аксу, Кайа, Кшиштофом Кравчиком, Йоргосом Даларасом.

Умение Горана Бреговича чувствовать и воспринимать различные музыкальные культуры позволяет ему синтезировать песни разных народов, а также элементы электронной музыки.

Более 20 лет выступая с концертами на всех континентах, музыкант показал свыше трех тысяч шоу.

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