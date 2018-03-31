«Сары гялин» впервые прозвучала на древнем инструменте лире - ВИДЕО

Азербайджанская народная песня "Сары гялин" поражает своей красотой каждого слушателя. Иностранные музыканты, знакомясь с азербайджанской музыкой, часто исполняют эту песню на свой лад.

Настоящая национальная музыка - пластичная, но при этом сохраняет свой характер. Поэтому наш мугам и народные песни всегда гармонично звучат в синтезе с другими жанрами, или же на иностранных музыкальных инструментах, и при этом остаются азербайджанскими и отражают дух нашей культуры.

Версий песни "Сары гялин" в исполнении зарубежных солистов мы слышали много. А недавно в Международном центре мугама состоялся концерт в рамках проекта "Жемчужины этнической музыки", где эта песня впервые прозвучала на древнем струнном инструменте лире.

Художественный руководитель Афинского оперного театра, композитор и музыкант Никос Ксантулис вместе с известным контртенором, заслуженным артистом Азербайджана Ильхамом Назаровым поразили публику в этот вечер.

В сопровождении камерного оркестра "Виртуозы Баку", по инициативе заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Эйюба Гулиева, греческое произведение "Sadness" плавно перешло в "Сары гялин". Данное выступление ошеломило публику, которая затаив дыхание насладилась исполнением музыкантов, после чего взорвалась аплодисментами.

Day.Az представляет видео данного исполнения:

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Франгиз Агаларова