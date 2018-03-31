«Сары гялин» впервые прозвучала на древнем инструменте лире - ВИДЕО
Азербайджанская народная песня "Сары гялин" поражает своей красотой каждого слушателя. Иностранные музыканты, знакомясь с азербайджанской музыкой, часто исполняют эту песню на свой лад.
Настоящая национальная музыка - пластичная, но при этом сохраняет свой характер. Поэтому наш мугам и народные песни всегда гармонично звучат в синтезе с другими жанрами, или же на иностранных музыкальных инструментах, и при этом остаются азербайджанскими и отражают дух нашей культуры.
Версий песни "Сары гялин" в исполнении зарубежных солистов мы слышали много. А недавно в Международном центре мугама состоялся концерт в рамках проекта "Жемчужины этнической музыки", где эта песня впервые прозвучала на древнем струнном инструменте лире.
Художественный руководитель Афинского оперного театра, композитор и музыкант Никос Ксантулис вместе с известным контртенором, заслуженным артистом Азербайджана Ильхамом Назаровым поразили публику в этот вечер.
В сопровождении камерного оркестра "Виртуозы Баку", по инициативе заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Эйюба Гулиева, греческое произведение "Sadness" плавно перешло в "Сары гялин". Данное выступление ошеломило публику, которая затаив дыхание насладилась исполнением музыкантов, после чего взорвалась аплодисментами.
Day.Az представляет видео данного исполнения:
Нажмите на видео для просмотра:
Франгиз АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Центр мугама представил грандиозный концерт древнего инструмента лиры - ФОТО
"Картинная галерея" Day.Az: Мои картины - это открытый мир - ФОТО
-
30 Мар. 15:14 31 050
-
30 Мар. 16:57 7 336
-
30 Мар. 20:57 7 312
-
30 Мар. 12:02 3 824
-
30 Мар. 15:23 3 646