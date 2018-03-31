В Филармонии состоялся творческий вечер композитора Васифа Аллахвердиева

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся творческий вечер известного композитора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, доцента Азербайджанской национальной консерватории Васифа Аллахвердиева.

Со вступительной речью на мероприятии выступил профессор Гамлет Исаханлы, который, рассказав о важных этапах в биографии композитора Васифа Аллахвердиева, отметил его творческие достижения и вклад в азербайджанскую культуру.

В первом отделении концерта в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. У. Гаджибейли прозвучала симфония "Ататюрк". Данное произведение было встречено бурными аплодисментами зала.

Во втором отделении оркестр исполнил Музыку для струнного оркестра, вальс "Любовь". Также в ходе концерта были представлены два произведения композитора посвященные Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву - элегия "Sənsizlik" в исполнении меццо-сопрано Аян Гурбановой и симфоническая поэма "Heydər Əliyev - Ömür yolu".

Стоит отметить великолепное исполнение оркестра и труд дирижера вечера народного артиста, маэстро Фахраддина Керимова, под управлением которого оркестр всегда звучит превосходно.

Произведения композитора Васифа Аллахвердиева и виртуозное выступление музыкантов вызвали восторженные овации публики.

Отметим, что концерт был организован Азербайджанским телеканалом "Культура" и Филармонией при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

Н. Гасымова