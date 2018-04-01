Азербайджанец Намик Джабраилов с песней Магомаева прошел во второй тур "Ты супер!" - ВИДЕО

Азербайджанец Намик Джабраилов выступил на сцене "Ты супер!" и прошел в следующий этап проекта. Своими впечатлениями после выступления он поделился с ведущей Sputnik Анной Неделько, передает Day.Az.

Представитель Азербайджана на вокальном проекте "Ты супер!" прошел во второй тур. Исполнив легендарный хит Муслима Магомаева "Королева красоты", Намик Джабраилов получил от жюри четыре зеленых сигнала - пропуск во второй тур проекта.

Азербайджан во втором сезоне международного конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ также представляет воспитанник специализированной школы-интерната номер пять для детей с ограниченными физическими возможностями - слепых и слабовидящих Самед Новрузов, которому также удалось пройти во второй тур конкурса.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники - вокалисты из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии.

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