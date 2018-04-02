В Театре оперы и балета выступит известная итальянская балетная труппа "Спеллбоунд"

21 апреля в рамках совместной культурной программы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Посольства Италии в Азербайджане состоится выступление известной балетной труппы "Спеллбоунд" с показом программы "Один вечер со Спеллбоунд". Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.

Итальянская балетная труппа была основана в 1994 году известным хореографом Мауро Астольфи. Мауро Астольфи является одним из ведущих итальянских хореографов современности. В своих постановках использует хореографический опыт различных школ Европы и США, при этом внося свой неповторимый стиль. Он мастерски строит пластичные, причудливые ансамбли - дуэты и трио, насыщая их экспрессией и лиризмом. В своих постановках хореограф использует элементы классического балета и современного танца - атлетического, экспрессивного, с причудливой геометрией форм, линий и образов.

"Спеллбоунд" со своими постановками с большим успехом регулярно участвует в крупных национальных и международных балетных фестивалях. В последние годы балетная труппа представляла свои работы в рамках Венецианской биеннале, фестиваля "Dance Salad Festival" в Хьюстоне, в Бангкокском международном фестивале танца и музыки, в фестивалях "SIdance" в Сеуле, Международном весеннем фестивале "Авив" в Тель-Авиве, Сент-Люсии фестиваль в Монтеррей, танцевальном фестивале в Гуандуне, фестивале "Темпорада" в Валенсии, "Фабрика Европа" во Флоренции, в Театре Каркано в Милане, в Театре Шуберта в Бостоне, Театре Огайо в Кливленде, Оперном театре Массимо Беллини в Катании, на Международном Tanzmesse в Дюссельдорфе, в танцевальной конференции APAP в Нью-Йорке, "Dance New Air" в Токио, фестивале танца "Chutzpah!" в Ванкувере.

Зарубежная пресса и балетные критики всегда высоко оценивают профессиональный уровень, оригинальность и зрелищность постановок "Спеллбоунд"а, выступления которого традиционно проходят с большим триумфом.

Выступление "Спеллбоунд" впервые в Баку, несомненно станет ярким событием в культурной жизни города и доставит огромное удовольствие любителям балетного искусства.

Франгиз Агаларова