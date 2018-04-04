Юбилей Арифа Бабаева отметили грандиозным вечером мугама во Дворце Гейдара Алиева - ФОТО

80-летие прославленного ханенде, кавалера орденов "Шараф", "Шохрат" и "Истиглал", народного артиста Азербайджана, профессора Арифа Бабаева отметили грандиозным вечером мугама во Дворце Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди гостей были видные общественные деятели, известные представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. На открытии вечера был представлен видеоматериал о жизни и творчестве прославленного ханенде.

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев в своем выступлении отметил большой вклад Арифа Бабаева в развитие национальной и мировой музыкальной культуры. С теплыми поздравительными словами и пожеланиями дальнейших успехов в творческой деятельности в адрес юбиляра сказали ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли, председатель Союза театральных деятелей, руководитель Государственного академического национального драматического театра, народный артист Азер Паша Нейматов, режиссер Государственного театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, председатель Союза композиторов, народная артистка Фирангиз Ализаде, ректор Национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, посол Азербайджана в России, народный артист Полад Бюльбюльоглу.

Было отмечено, что представитель Карабахской школы мугама Ариф Бабаев (родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыгаджылы Агдамского района) с юных лет привлек к себе внимание благодаря прирожденному таланту, за короткое время снискал большую любовь народа. Ему принадлежат огромные заслуги в пропаганде и популяризации искусства мугама и национальной музыки, воспитании плеяды талантливых исполнителей, лауреатов республиканских и международных конкурсов. Созданные им образы Меджнуна и Керема в операх "Лейли и Меджнун" и "Асли и Керем" Узеира Гаджибейли, Ашыга Гариба в "Ашыг Гариб" Зульфугара Гаджибекова, Джамала в "Скала невесты" Шафиги Ахундовой, Шаха Исмаила в "Шах Исмаил" Муслима Магомаева, исполненные композиции мугама "Şur", "Rast", "Bayatı-Şiraz", "Çahargah", "Mirzə Hüseyn segahı", "Zabul segah", "Segah", народные песни и теснифы входят в золотой фонд национального искусства. Ариф Бабаев с большим успехом гастролировал в более 60 странах, где представлял искусство азербайджанского мугама.

В 1963 году Ариф Бабаев окончил Азербайджанский государственный институт культуры и искусства. С 1964 по 1966 года работал в Азербайджанской государственной филармонии. С 1966 по 2006 года работал в Азербайджанском государственном театре оперы и балета. С 1982 по 1984 год преподавал в средней специализированной музыкальной школе имени Бюльбюля. С 1984 года преподаватель, а затем и руководитель кафедры мугама в Азербайджанской государственной консерватории. Исполнитель является одним из первых педагогов класса мугама, ему первым среди ханенде было присвоено ученое звание профессора. Выдающийся представитель нашей современной культуры, талантливый исполнитель национальной музыки, народных песен и мугамов, искусный мастер, профессор Ариф Бабаев и сегодня продолжает плодотворную деятельность, направленную на развитие и пропаганду национальной культуры.

В концертной программе приняли участие известные исполнители мугама, народных песен и теснифов. В заключении Ариф Бабаев выразил признательность за высокую оценку его творческой деятельности и за поздравления в честь 80-летнего юбилея.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook