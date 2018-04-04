В Баку создан Центр театрального искусства "Çıxış" - ФОТО

В Баку создан Центр театрального искусства "Çıxış", который учрежден режиссером Имамом Гасановым. Об этом сообщили Trend в Центре, передает Day.Az.

Задача Центра - постановки в новом формате с учетом последних тенденций театрального искусства.

По словам Гасанова, в Центре театрального искусства не будет постоянной труппы. Так, наряду с профессиональным актерами, шанс участвовать в постановках могут получить и актеры-любители. Центр театрального искусства "Çıxış" также открыт для сотрудничества с молодыми и талантливыми режиссерами.

В Центре театрального искусства планируется проведение показов фильмов, выставок, вечеров поэзии, других мероприятий в сфере культуры.

Его официальное открытие ознаменовалось показом спектакля "Tikanlı münasibətlər", поставленного по пьесе "Sınır" Музаффера Изгю.

Режиссер-постановщик спектакля - Имам Гасанов, художник-постановщик - Шахназ Агаева, дизайнеры - Айсель Амирова, Ариф Амиров, карикатурист - Нурида Миргаввам. В постановке заняты Нияз Ильясоглу и Горгуд Джафар.

Следующий показ спектакля "Tikanlı münasibətlər" состоится 7 апреля в здании по адресу: Баку, улица Мирзы Ибрагимова, 22.

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