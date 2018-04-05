Международный центр мугама представит новый проект «Dastan gecələri»

Международный центр мугама осуществляет различные проекты, которые непосредственно связаны с народной музыкой. Речь идет как об азербайджанской народной музыке (мугамы, теснифы, народные песни), так и народной (этнической) музыке различных стран. Среди крупных проектов Центра можно отметить "Muğam axşamları", "Aşıq musiqi axşamları", "Etnik musiqi inciləri", "Unudulmayanlar" и др.

В новом крупном проекте "Dastan gecələri" Центр мугама расширяет свою деятельность и обращается к народнопоэтическому творчеству. Словесному устному творчеству присущи свойства искусства слова, этим он близок к литературе. Цель проекта не только продемонстрировать и пропагандировать азербайджанские дастаны, но и показать богатство художественно - технических и мело-поэтических особенностей современного азербайджанского искусства ашугов. Проект осуществляется совместно с Азербайджанским Фольклорным Институтом Академии Наук.

В рамках проекта, который начнется 18 апреля и продолжится до конца года, известные представители современного ашугского искусства представят образцы азербайджанских лирических дастанов.

Ашугское искусство - уникальное явление азербайджанского фольклора со своей древней историей. Пройдя различные этапы исторического развития, ашугское искусство объединило в себе многие нематериальные культурные ценности нашего народа. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Самыми крупными образцами творчества азербайджанских ашугов являются дастаны. Создание и сказительство дастана считаются одними из основных критериев в классической традиции ашугского искусства.

В рамках совместного проекта Центра Мугама и Азербайджанского Фольклорного Института Академии Наук "Dastan gecələri" будут представлены такие дастаны, как "Alı xan - Pəri xanım" (18 апреля), "Abbas-Gülgəz" (24 мая), "Leyli-Məcnun" (19 июня), "Kiçik Rza" (28 сентября), "Aşıq Alının Türkiyə səfəri" (31 октября), "Məhəmməd - Səlbi xanım" (27 ноября), "Əmrah - Səlbi" (25 декабря).

Информационная поддержка проекта - азербайджанский телеканал "Культура", Азербайджанское радио, АЗЕРТАДЖ, Trend.az, Day.Аz, Milli.Аz.

Билеты на концерты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az.

Нигяр Гасымова