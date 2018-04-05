Ажиотаж вокруг звезд турецкого кино: гала-вечер фильма "Ailecek Şaşkınız" в Баку - ФОТО

Автограф-сессия звезд турецкого кино - Ахмета Курала, Мурата Джемджира, Саадет Ишил Аксой вызвала огромный ажиотаж среди бакинских поклонников. К звездам выстроилась длинная очередь из желающих сфотографироваться, пообщаться и получить тот самый заветный автограф.

Визит звезд турецкого кино в столицу Азербайджана связан с презентацией нового комедийного фильма "Ailecek Şaşkınız", в котором они исполнили главные роли. Торжественный гала-вечер состоялся в кинотеатре Park Cinema Park Bulvar, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Ailecek Şaşkınız" - это комедия, которую с нетерпением ждали зрители не только в Турции, но и за ее пределами. Фильм уже презентован в Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, а сегодня грандиозный гала-вечер прошел в Азербайджане.

В беседе с журналистами турецкие звезды подчеркнули, что это их первый визит в Баку и они восторге от красоты города.

"Везде где мы проводили презентации, фильм был положительно принят публикой. Сегодня мы с волнением ждем оценки бакинских зрителей, - сказал Мурат Джемджир.

"Гуляя сегодня по городу и общаясь с жителями, мы убедились, что о нашем фильме знают и ждут премьеры. Почувствовать это было очень приятно", - добавила Саадет Ишил Аксой.

На вопрос представителей СМИ, что ждать зрителям от нового фильма, Ахмет Курал подчеркнул, что в киноленте есть и любовь, и моменты счастья, и забавные ситуации, в которые попадают герои.

После автограф-сессии герои вечера прошли в зал кинотеатра и вместе с поклонниками посмотрели комедию.

Режиссер и автор сценария фильма - Селчук Айдемир. В картине наряду с Ахметом Куралом, Муратом Джемджиром, Саадет Ишил Аксой, также заняты известные актеры Дженгиз Бозкурт, Гювен Мурат Акпынар, Бихтер Динчель, Чаглар Эртугрул, Айда Аксель и другие.

Комедийный фильм рассказывает о том, как Фархат (Ахмет Курал) становится во главе компании своего отца. Правая рука Фархата - друг детства Гёкхан (Мурат Джемджир). Друзья постоянно попадают в комичные ситуации. А после того как Фархат знакомится с Элиф (Саадет Ишил Аксой) и влюбляется в нее, начинается самое интересное...