В Центре мугама прошел прекрасный концерт, посвященный творчеству выдающейся ханенде Агигат Рзаевой - ФОТО

Международный центр мугама запустил новый крупномасштабный проект "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), цель которого проведение вечеров, посвященных творчеству выдающихся деятелей азербайджанской культуры - композиторов, классических и мугамных исполнителей, которые оставили неизгладимый след в истории становления и развития азербайджанской национальной музыки.

Вчера в рамках проекта состоялся вечер, посвященный творчеству выдающейся ханенде, народной артистки Азербайджана Агигат Рзаевой.

На протяжении всего вечера ведущий мероприятия доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы рассказывал публике о важных этапах в биографии и творчестве Агигат Рзаевой. В своей речи он отметил, что ханенде является одной из первых женщин-мугаматисток, вышедших на большую сцену. А.Рзаева оставила неизгладимый след в истории национальной музыкальной культуры. Среди ее театральных работ Лейли из оперы "Лейли и Меджнун" У.Гаджибейли, Асли из оперы "Асли и Керем" У.Гаджибейли, Санам из оперетты "Не та, так эта" У.Гаджибейли, Телли из оперетты "Аршин мал алан" У.Гаджибейли, Араб Зенги из оперы "Шах Исмаил" М.Магомаева, Ханенде кыз из оперы "Кероглы" У.Гаджибейли.

Также о вкладе Агигат Рзаевой в азербайджанскую культуру публике поведали народные артисты Ариф Бабаев и Джанали Акберов. О ее кино-карьере гостям рассказал Огтай Миркасимов.

В сопровождении ансамбля народных инструментов "Uğur", в составе которого выступили руководитель ансамбля Алтай Нифталиев (тар), Араз Агавердиев (кеманча), Кямран Новрузов (бем-тар), Сулейман Алиев (балабан), Вефадар Рамиззаде (нагара) солисты вечера заслуженные артисты Анар Шушалы, Нурия Гусейнова, Сабухи Ибаев, Севиндж Сарыева, Гюльназ Исмаилова, а также Анар Гулиев, Равана Гурбанова, президентские стипендиаты Атабей Исмаилов и Джавид Азизов, лауреат международных конкурсов, талантливая скрипачка Умида Аббасова и пианистка Фатима Алиева исполнили народные песни, таснифы и произведения азербайджанских композиторов.

В этот вечер в зале Центра мугама собрались известные деятели культуры, поклонники творчества выдающейся ханенде. Песни из ее репертуара и те, что Агигат Рзаева просто любила слушать, в исполнении талантливых музыкантов вызвали аплодисменты публики.

На мероприятии выступила внучка Агигат Рзаевой, дочь Азера Рзаева, педагог Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Ульвия Манафова. В своей речи она выразила благодарность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за огромную работу в деле пропаганды и процветания национального искусства, за пристальное внимание и поддержку азербайджанской культуры. Ульвия Манафова поблагодарила коллектив Центра во главе с директором, народным артистом Мурадом Гусейновым за организацию и проведение мероприятия. Также она выразила свою благодарность телеканалу "Культура" ("Mədəniyyət") за поддержку и организацию съемки концерта.

Напомним, что 12 апреля пройдет мероприятие в рамках крупного проекта Центра мугама "Aşıq musiqisi axşamları", которое будет посвящено одному из видных представителей ашугской школы, заслуженному деятелю искусств Азербайджана Ашугу Адаляту.

Билеты на концерты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, а также онлайн на сайте iticket.az.

Н. Гасымова