В Центре мугама прозвучит марокканская этническая музыка - ВИДЕО - ФОТО

В Международном центре мугама пройдет мероприятие в рамках проекта Центра "Жемчужины этнической музыки". Напомним, что в рамках данного проекта на сцене Центра мугама уже проводились концерты этнических музыкантов из Румынии, Молдовы, Турции, Греции и других стран. Центр мугама также реализовывал очень успешный проект "Sound Waves", в рамках которого нашу страну с концертами посетили этнические музыканты из Италии, Испании, Греции, Португалии и других стран.

На концерте, который состоится 19 апреля, со своей группой выступит Маалем Хоуссам Гуиниа - исполнитель из Марокко в стиле Гнава. Мероприятие будет проходить при поддержке посольства Марокко в Азербайджане.

Музыка Гнава является одним из самых важных направлений в богатом и разнообразном культурном наследии Марокко. Это африканский, в основном марокканский фолк. Суть этой музыкальной традиции - постепенно завораживающее нагнетание, ритмические узоры, захватывающие слушателя, обертывающие его сетями ритма, который все стремительнее и стремительнее уносит сознание. Каждая музыкальная композиция представляет собой симбиоз текстов и изящной мелодии, песни гнава сопровождаются традиционными танцами африканских племен.

На международный уровень эту музыкальную традицию вывели такие известные исполнители как Джимми Пейдж и Роберт Плант из группы Led Zeppelin, композитор Адам Рудольф, джазовый пианист и композитор Рэнди Вестон, бас-гитарист Билл Ласвелл. В этом году группа Innov Gnawa была номинирована на премию Грэмми в номинации "Лучший танец". Каждый год на протяжении 4 дней в городе Эссаурия, Марокко, проходит Мировой музыкальный фестиваль Гнава (Gnaoua World Music Festival).

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Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az.

Ф. Агаларова