"Картинная галерея" Day.Az: Масляная живопись - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Кармен Бикэр.

Кармен Бикэр - современная американская художница, родилась и выросла в городе Денди, Флорида. По словам художницы, искусство всегда было важной частью её жизни, но у неё не всегда была возможность заниматься изобразительным искусством из-за того, что в своё время она обзавелась семьей и много сил ушло на воспитание детей, к тому же в течение многих лет она работала на "обычной" работе, имевшей лишь косвенное отношение к искусству.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.