В Баку прошел Республиканский научно-исполнительский конкурс молодых пианистов - ФОТО

На днях в Бакинской музыкальной академии им. У. Гаджибейли завершился V Республиканский научно-исполнительский конкурс молодых пианистов, посвященный 100-летию выдающегося композитора Гара Гараева.

Данный конкурс нацелен на музыкальное образование молодежи Азербайджана. Автор идеи и художественный руководитель конкурса - профессор Тарлан Сеидов. Это высокопрофессиональный музыкант и труженик, который все свои силы отдал просвещению и продолжению дела великого Узеира Гаджибекова.

В конкурсе, разделенном на три возрастные группы, приняли участие 144 участника из 29 городов и регионов республики. В жюри присутствовали ректор БМА, народный артист Фархад Бадалбейли, дочь Гара Гараева - профессор Стамбульской консерватории Зулейха Багир и преподаватели БМА. По результатам конкурса 11 участников конкурса стали лауреатами, а 32 - дипломантами.

Следует отметить, что в соответствии с условиями конкурса, профессор Тарлан Сеидов сделал научный отчет о работах, представленных конкурсантами в первом туре, а во втором туре эти работы были исполнены на фортепиано.

Проректор по образовательным вопросам БМА Нармина Гулиева на открытии мероприятия выступила с речью, где подчеркнула особую роль Т. Сеидова в организации этих мероприятий и поздравила участников. В ходе мероприятия победителям конкурса были вручены дипломы. Лауреатом первой степени стал ученик 4-го класса Даниил Тюрин (педагог - Наргиз Мансурова).

Другие лауреаты: из Баку - Ширин Амирасланова, Амин Зульфугарлы, Самра Гасанлы, Асмар Алхазова, Фидан Амишова; из Лянкярана - Судана Джавадзаде, Фидан Байрамова; из Гёйчая - Шолаханум Ибрагимли; из Ширвана - Фидан Акбарлы; из Евлаха - Севда Фейзуллаева.

V Республиканский научно-технический конкурс пианистов завершился гала-концертом лауреатов.

Ф. Агаларова