Звезды оперы Италии и Азербайджана выступят в спектакле "Севильский цирюльник"

6 мая в рамках совместной культурной программы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и посольства Италии в Азербайджане в Театре оперы и балета состоится показ спектакля "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, посвященный 150-летию со дня смерти композитора.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, партию Фигаро будет исполнять известный итальянский баритон Даниеле Капуто. Его гастроли с большим успехом проходили в лучших оперных театрах и концертных залах Европы.

В спектакле также примут участие ведущие солисты Театра оперы и балета - народный артист Азербайджана Али Аскеров (партия Базилио), заслуженные артисты республики Инара Бабаева (партия Розины), Фарид Алиев (партия графа Альмавивы), Акрам Поладов (партия доктора Бартоло) и Нина Макарова (партия Берты).

Оперой будет дирижировать известный итальянский дирижер Алессандро Кальканьиле. Он выступал со многими известными симфоническими оркестрами Европы, США и Южной Кореи. В настоящее время он является художественным руководителем престижного итальянского музыкального фестиваля "Milano: 5 Giornateperla Nuova Musica" и главным дирижером оркестра "Сantelli" в Милане.

Ф. Агаларова