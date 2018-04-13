Молодые музыканты представили "Весеннюю палитру" - ФОТО

Вчера в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся концерт под названием "Весенняя палитра".

Концерт прошел в рамках проекта, организованного Филармонией при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана "Gənclərə dəstək", который создает возможность юным и молодым музыкантам и вокалистам, обучающимся в различных музыкальных учебных заведениях страны, выступать на большой сцене и демонстрировать свое мастерство.

В концертной программе приняли участие лауреаты республиканских и международных конкурсов Тогрул Абдуллаев (кларнет), Нурай Байрамова (ф-но), Айтен Оруджалиева (вокал), Чичек Алиева (кеманча), Наргиз Кенгерли (ф-но), Камилла Иманова (вокал), Шейда Алескерова (флейта), Севда Джабраилова (канон), Надир Мирзаев (тар), Рашад Джавадов (гармонь), Ибрагим Джаббаров (тар) и др.

В их исполнении прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов: "Венецианский карнавал" Андре Кампра, "Любовь" Ричарда Клайдермана, ария Мими из оперы "Богема" Джакомо Пуччини, "Рондо" Джахангира Джахангирова, Соната для скрипки и фортепиано Дмитрия Шостаковича, ария Амины из оперы "Сомнамбула" Винченцо Беллини, "Фонтану Бахчисарайского дворца" Александра Власова, "Кафе 1930" Астора Пьццоллы, Шторм из "Времен года" Антонио Вивальди, фрагмент из балета "Поэма двух сердец" Арифа Меликова, "Чардаш" Витторио Монти, "Теодор и андалузская девушка" Антона Рубинштейна и др.

Каждое исполнение молодых музыкантов сопровождалось бурными аплодисментами зала.

Также на концерте прозвучали произведения молодых композиторов Вафы Багирзаде, Вугара Мамедзаде и Арзу Аббасовой.

Порадовал публику своим выступлением ансамбль Бакинской музыкальной академии "Lumineux" (художественный руководитель - Наала Барателия). Они исполнили "A Nightingale Sang In The Berkeley Square" Ирвинга Берлина и азербайджанскую народную песню "Bağa girdim üzümə".

В заключении концерта публика наградила всех исполнителей продолжительными овациями.

Н. Гасымова