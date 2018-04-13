В Центре мугама прошел концерт, посвященный Ашугу Адаляту - ФОТО

В Международном центре мугама в рамках крупного проекта Центра "Aşıq musiqisi axşamları" ("Вечера ашугской музыки") прошло мероприятие "Yaddaşlardan silinməz Aşıq Ədalət", посвященное видному представителю азербайджанской ашугской школы, заслуженному деятелю искусств Ашугу Адаляту.

В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Искусство азербайджанских ашугов считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь.

Главная цель проекта - пропаганда древнего азербайджанского музыкального наследия среди широкой общественности. Проект реализуется при поддержке Союза ашугов Азербайджана.

В рамках концертной программы талантливые ашуги Рамин Гараев, Шахрияр Шахвердиев, Рафига Гёйчали, Роман Азафлы, Сахиб Исмиев, Эльвин Ахундов, Зульфия Ибадова, Авди Мусаев, Азер Магеррамов, Шаиг Инджели, Шахрияр Керимли, Эльмеддин Мамедли исполнили известные ашугские песни: Divani, Kərəm gözəlləməsi, Orta sarıtel, Ruhani, Yanıq Kərəmi, Kərəm dübeyti, Qaraçı, Baş sarıtel, Yüngül şərili, Müxəmməs и др.

Автором сценария мероприятия является заслуженный деятель искусств, секретарь Союза ашугов Азербайджана Санубар Багирова. Ведущей мероприятия выступила поэтесса, публицист Чичек Махмудгызы.

Этот концерт, как и предыдущие в рамках проекта "Вечера ашугской музыки", собрал в стенах Центра мугама ценителей азербайджанской культуры, которые восторженно аплодировали музыкантам после каждого исполнения.

Следующим мероприятием в рамках данного проекта будет концерт "Yeni səslər, qədim havalar" (16 мая).

А сегодня в Центре мугама состоится вечер фортепианной музыки "Bir bahar nəğməsi". Солист - Низами Алиев.

Билеты на все концерты можно приобрести в кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az.

Н. Гасымова