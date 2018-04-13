Азербайджанский КВН делает успехи в России - ФОТО
Молодые азербайджанские команды КВН - "АзНефть" и "Бакинский Бульвар" успешно продолжают свое участие в российских лигах, сообщили Trend в пресс-службе Азербайджанского Клуба веселых и находчивых, передает Day.Az.
Команда КВН "Бакинский Бульвар" показала отличный результат и прошла в 1/4 Центральной Краснодарской Лиги. Всего в игре приняли участие 13 команд.
Команда "АзНефть", представляющая Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, также удачно прошла в 1/4 Центральной Юго-Западной Лиги города Курск.
"Ребята полны сил и идей для игры в этом сезоне. Мы ждем еще больших результатов от молодых КВН-щиков. Я уверен, они способны на многое. Молодежь успешно переняла эстафетную палочку у команды "Сборная Баку"", - отметил креативный директор клуба Иса Рагимов.
Участие команд осуществляется при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!