Азербайджанский КВН делает успехи в России - ФОТО

Молодые азербайджанские команды КВН - "АзНефть" и "Бакинский Бульвар" успешно продолжают свое участие в российских лигах, сообщили Trend в пресс-службе Азербайджанского Клуба веселых и находчивых, передает Day.Az.

Команда КВН "Бакинский Бульвар" показала отличный результат и прошла в 1/4 Центральной Краснодарской Лиги. Всего в игре приняли участие 13 команд.

Команда "АзНефть", представляющая Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, также удачно прошла в 1/4 Центральной Юго-Западной Лиги города Курск.

"Ребята полны сил и идей для игры в этом сезоне. Мы ждем еще больших результатов от молодых КВН-щиков. Я уверен, они способны на многое. Молодежь успешно переняла эстафетную палочку у команды "Сборная Баку"", - отметил креативный директор клуба Иса Рагимов.

Участие команд осуществляется при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.