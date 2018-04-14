Азербайджанские танцоры примут участие в Танго-фестивале в Грузии - ФОТО

В Грузии 19-23 апреля пройдет Танго-фестиваль BestFest Tbilisi-2018. На фестиваль, организованный танцевальной школой Якова Сноски, приглашены танцоры из разных стран. Азербайджан на этом фестивале будут представлять преподаватели танго Ильхам Османов и Альфия Султанова.

Напомним, что многократный чемпион Азербайджана по латиноамериканским танцам Ильхам Османов является основателем первой школы танго в Баку, которая является инициатором огромного числа мероприятий, направленных на популяризацию данного направления танца в Азербайджана, а также Бакинского танго-фестиваля.

Как сообщил в беседе с Day.Az И. Османов, данный фестиваль проводится уже во второй раз, и в этом году наша пара планирует на достойном уровне продемонстрировать свои умения и таланты.

"Мы покажем, что в Баку тоже есть танго и достаточно на хорошем уровне. С нами поедут и наши студенты, а также танцующие из других танцевальных студий столицы. Это не в первый раз, когда мы со своими студентами посещаем милонги (вечера аргентинского танго-ред.) за рубежом. Танго в Баку уверенно идет вперед, растет число танцевальных школ, и это говорит о популярности этого вида танца. Очень приятно, что нас пригласили на фестиваль. Ребята в Грузии очень сильно продвинули этот танец, развивают его, популяризируют.

Радует, что в Баку каждая действующая танго-студия начала проводить милонги. И несколько раз в неделю в столице Азербайджана на разных площадках проходят милонги, и все школы поддерживают друг друга. Растет опыт, мастерство ребят, потому что развитие происходит именно во время танцевальных вечеров. И все танцующие помимо занятий посещают и милонги и достойно могут представлять танго от Азербайджана в различных странах мира", - сообщил И. Османов.

На BestFest Tbilisi-2018 пройдут не только милонги, но и мастер-классы известных преподавателей танго. Добавим, что Ильхам Османов и Альфия Султанова представят Азербайджан на танго-фестивале показательными номерами и грандиозным шоу.

Ф. Агаларова