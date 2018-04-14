Впервые в Азербайджане Goethe-Zentrum Baku представит VR/танцевальную постановку - ВИДЕО - ФОТО

1-6 мая Goethe-Zentrum Baku представит уникальную постановку "WHIST", которая объединяет в себе физический театр, интерактивную виртуальную реальность (VR) и расширенную реальность (AR).

Вдохновением для "WHIST" (в переводе с анг. "безмолвный", "умалчивающий") послужили исследования Зигмунда Фрейда в области психоанализа. "WHIST" приглашает в путешествие в мир бессознательного, где инстинкты являются путеводителем в рассказах о сюрреалистических снах и страхах. Одночасовой сеанс размывает границы между сознанием и бессознательностью, реальностью и фантастикой, физическим и виртуальным мирами. Благодаря искусству и звуковому оборудованию в сочетании с кинематографическим интерактивным видео в 360° вы будете погружены в мир разворачивающихся снов. Каждый зритель имеет возможность исследовать историю одной семьи через призму одного из 76 различных сценариев. Данные истории разворачиваются на основе индивидуального подсознательного выбора.

Чтобы узнать больше о столь необычной постановке, Day.Az побеседовал с Эстебаном Фурми и Аои Накамурой, создателями "WHIST" и художественными руководителями AФЕ dance company, а также куратором Асли Самедовой.

Как вы придумали "WHIST"?

AФЕ: Первоначально, еще в 2013 году, мы вдохновились историей о Минотавре из греческой мифологии. Когда мы впервые увидели силу технологии VR в телевизионной программе, мы немедленно связали Минотавра с психоанализом Фрейда, представив его в качестве одного из "чудовищ" подсознания, которое ограничивается созданным нами с помощью технологии VR "лабиринтом". Далее мы исследовали фрейдистское толкование мечты и понятие "жуткое" (uncanny) в искусстве (примеч.ред.: одноименная работа 1919 года). Мы посетили Музей Фрейда в Лондоне, где познакомились с психоаналитиком Эмилией Рачковской, которая посоветовала нам изучить известные исследования Фрейда "Дора", "Маленький Ганс" и "Вольфман". Нас впечатлило то, что все описанные ситуации и сны, интерпретированные Фрейдом, происходили с реальными людьми. Постановка эволюционировала до постоянной игры между "реальным / виртуальным", "сознательным / бессознательным" и "мечтой / страхом". В итоге, это свелось к понятию перспективы в "WHIST": физические декорации / знакомство с сюжетом посредством цифровых технологий, баланс между предварительными суждениями и интуицией, смывание граней увиденного: является ли это фантазией или фанатизмом?

Расскажите о ваших других проектах. Как часто вы используете цифровые технологии в своей работе?

AФЕ: В нашем портфолио множество проектов, но хотелось бы отметить впечатляющий опыт работы с Шоном Роггсом "The Waldorf Project" и 360° фильм для Elbphilharmonie Hamburg (Google Arts & Culture), который набрал более 240 тыс. просмотров на YouTube. Мы также сотрудничали с режиссером Эндрю Каммингом, номинированным на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств - BAFTA. Наш совместный проект, короткометражный фильм "Кай" был одним из трех проектов, победивших в конкурсе культового британского журнала, посвященного авангардной моде, музыке, искусству и молодежной культурe i-D (Vice Media). В ноябре мы были приглашенными кураторами для участия в фестивале Digital Performance Weekender (Devonshire Collective) в Истборне.

Мы создаем работу, ориентируясь на аудиторию, без участия или действия которой ничего не произойдет. Мы хотим дать зрителям те же самые висцеральные чувства и эмоции, которые мы сами получаем от своей работы и участия в постановках.

Каждая наша постановка начинается с полной свободы ее форм. Идеи могут развиваться от любой отправной точки и под любым углом. Технология используется только в качестве инструмента для достижения нашего видения также, как и освещение, костюм и декорации в обычном театре. VR оказался необходим для "WHIST". К слову, проект был создан при поддержке и участии Университета Кента и дюссельдорфского театра Tanzhaus NRW.

В следующих своих проектах мы предполагаем использовать другие технологии, которые считаем наиболее приемлемыми для передачи наших идей.

Как появилась идея привезти "WHIST" в Баку?

Асли: Мы познакомились в феврале прошлого года в коридоре лондонского музея V&A. Я только вышла со встречи с коллегами, на которой обсуждала их участие в V-м Симпозиуме по Азербайджанскому Ковру (ISAC 2017) и предстоящей выставке, посвященной азербайджанским вышивкам, для которой музей впервые предоставил тринадцать экспонатов из хранилища. Проносясь по коридору, заполненному классическими скульптурами, я остановила свой взгляд на необычном объекте (части декорации "WHIST") и людях, на которых были надеты очки VR и наушники. Эта картина была очень необычна. Я разговорилась с Аой и узнала, что постановка будет готова только в апреле, а V&A пригласил сделать предпоказ их проекта в рамках образовательной программы музея. В следующий свой приезд в Лондон я уже мчалась через весь город из аэропорта, чтоб успеть на последний сеанс "WHIST". Постановка настолько впечатлила меня своим качеством и глубиной, что я посчитала своим долгом показать его бакинской аудитории. На планирование приезда и подготовительную работу ушел почти год и я очень надеюсь, что бакинской публике придется по душе данная постановка.

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Что нужно знать тем, кто хочет посетить "WHIST" в Баку?

Асли: Директор Goethe-Zentrum Baku Альфонс Хук считает, что искусство должно быть общедоступным и поэтому все наши мероприятия бесплатны. Таким образом, аудитория Баку является самой привилегированной, так как везде билеты на "WHIST" стоят от 15 фунтов стерлингов и выше. В связи с ограниченным количеством мест мы хотим дать возможность всем, кто действительно хочет принять участие в этом мероприятии на него попасть. Для этого мы ведем учет гостей и просим нашу аудиторию пройти регистрацию на веб-сайте Eventbrite (https://whist_baku.eventbrite.com/). Мы запланировали достаточное количество сеансов в промежутке с 1 по 6 мая, часы сеансов представлены на сайте, а дополнительную информацию можно получить, написав на Facebook страницу Goethe-Zentrum Baku или позвонив по телефону (012) 4938041.

Нам нравится, что аудитория мероприятий Goethe-Zentrum Baku настолько разнообразная: к нам часто заходят семьи с малышами, но на этот раз у нас имеется возрастное ограничение от 18 лет и старше, поскольку некоторые сцены в "WHIST" содержат изображения крови, наготу и сексуальный контент, которые зритель может увидеть или нет - каждый опыт просмотра индивидуален. Кроме того, советую всем выбрать удобную одежду и обувь: на протяжении часа зрителям придется много ходить или стоять. Я особенно подчеркиваю необходимость удобной обуви из своего "горького" опыта: что в день перформанса я была на высоких каблуках, и это было довольно неудобно и неприятно, так как ношение очков VR в течение часа требует концентрации и энергии и, особенно, в самом начале очень сложно держать равновесие при ходьбе.

Аой и Эстебан, что еще вы планируете делать в Баку? Планируете ли вы вернуться?

AФЕ: Помимо "WHIST" мы собираем материал для работы над новой постановкой, посвященной поэме "Семь красавиц" Низами Гянджеви. Мы пока не можем оглашать всех деталей, но на этот раз мы прибегнем к технологии расширенной реальности (AR), которая позволит погрузить аудиторию в завораживающий мир Низами. Это также наш первый визит в Азербайджан, поэтому мы с нетерпением ждем возможности узнать больше о вашей стране и людях, максимально погрузиться в вашу культуру, познакомиться с коллегами. Нам очень повезло, что мы встретились с Асли и с нетерпением ждем премьеры нашей совместной работы в 2019 году. Возможно, мы привезем ее в Баку в следующем году!

Франгиз Агаларова