Симфонический оркестр исполнил хиты рок-музыки на сцене Дворца Гейдара Алиева - ФОТО

Вчера на сцене Дворца Гейдара Алиева состоялся концерт Азербайджанского симфонического оркестра IP ORCHESTRA под управлением дирижера Игоря Пономаренко.

Признаюсь, я была удивлена, когда оркестр под бурные аплодисменты полного зала вышел на сцену и в них я узнала наших молодых музыкантов. Легендарный проект питерского дирижера теперь стал международным - это было впервые, когда маэстро собрал оркестр из музыкантов другой страны.

Невероятно харизматичный дирижер, талантливые музыканты, которые получали колоссальное удовольствие от той музыки, которую исполняли, смогли зарядить зал своей энергией и энергией вошедших в историю хитов рок-музыки.

В исполнении оркестра прозвучали хиты всемирно известных легендарных групп - The Beatles, Deep Purple, The Doors, Scorpions, Pink Floyd, Nirvana, Michael Jackson, AC/DC, Radiohead, The Eagles, Bon Jovi, Metallica, Black Sabbath, Europe, Muse, Led Zeppelin, Queen, DDT, Leninqrad, Земфиры, Виктора Цоя и других. Нетленные рок-хиты музыкантов, ставших классиками при жизни, открылись в новом свете и заблестели новыми красками в ярком исполнении IP ORCHESTRA.

Публика, знавшая наизусть все песни этого вечера, не скрывала своего восторга, каждое исполнение начиналось и завершалось визгами и аплодисментами зала. В заключении концерта публика не хотела расходиться и требовала оркестр продолжить вечер, что и сделали музыканты. Теперь все меломаны столицы с нетерпением ждут следующий приезд Игоря Пономаренко, который состоится в конце октября.

В беседе с Day.Az И.Пономаренко сообщил, что это был его первый приезд в Баку и он влюбился в этот город. Он также сообщил, что это было впервые, когда IP ORCHESTRA был собран из музыкантов другой страны и, что, несмотря на два дня репетиций, они смогли выдать хороший результат.

Отметим, что с именем известного композитора и дирижера Игоря Пономаренко ассоциируется целый ряд произведений, в частности нашумевшие мюзиклы "Барышня-крестьянка" и "Страсти по Каштанке". Он также является создателем музыкальных коллективов "Ма.Гр.Иг.Ал." и "Терем-квартет". В 2009 году И. Пономаренко основал Санкт-Петербургский симфонический оркестр IP ORCHESTRA, который пользуется большой популярностью как в России, так и во всем мире.

Франгиз Агаларова

Фото: Руслан Ализаде