В голландской прессе Франгиз Ализаде сравнили с Рихардом Вагнером

Каждый год Royal Concertgebouw Orchestra(Королевский оркестр Нидерландов) инициирует появление на свет компакт-дисков, с записью наиболее успешных премьер, прошедших в минувшем сезоне. В 2018 году в эту престижную серию дисков вошло новое произведение народной артистки Азербайджана, председателя Союза композиторов Азербайджана, Артиста мира ЮНЕСКО, профессора Франгиз Ализаде -"NASIMI Passion", дважды прозвучавшее в апреле прошлого года в знаменитом Concertgebouw Амстердама. Автор текста к СD голландского лейбла "HORIZON 8", известный музыкальный критик Floris Don, выступив на презентациях диска в Берлине и Женеве отметил, что "появление замечательного произведения Франгиз Ализаде - "NASIMI Passion" - большое достижение не только самого композитора, но и репертуарной политики Concertgebouw. Впервые мы стали свидетелями образцового исполнения грандиозного и по замыслу, и по воплощению нового произведения представителя Исламского мира, впечатляюще воплотившего идеи взаимодействия музыкальных традиций Востока и Запада".

Газета "De Volkskrant" с большим энтузиазмом отозвалась о премьере нового произведения Ф.Ализаде. В альбоме приводится цитата из статьи: "Мощь, выразительность и самобытная интонация музыки Франгиз Ализаде захватывают слушателей с первых же нот. Особенно поразительно, что автором этого великолепного опуса является женщина-композитор восточной страны - мусульманского Азербайджана".

В рецензии говорится, что по силе воздействия музыка Франгиз Ализаде сравнима с Рихардом Вагнером, а также отмечено прекрасное исполнение произведения симфоническим оркестром под руководством дирижера Мартина Браббинса, хором руководитель Клаус Шток, баритоном Авезом Абдуллой. В заключении Floris Don пишет: "Франгиз Ализаде не только обладает уникальным композиторским почерком, ей есть, что очень важного сказать сегодня миру".

Добавим, что в сопроводительном альбоме приведены подлинные тексты Имадеддина Насими, а также их переводы на голландский, английский и немецкий языки. Специалисты уверены, что новый компакт-диск с музыкой Франгиз Ализаде станет истинным украшением коллекции любителей современной классики.

Сильвия Мецгер (Берлин)