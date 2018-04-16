В Центре мугама открылся Республиканский конкурс, посвященный 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В Международном центре мугама состоялось торжественное открытие III Республиканского конкурса среди молодых учеников и студентов общеобразовательных и специализированных учреждений и музыкальных школ, посвященного 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Конкурс организован министерством образования, министерством культуры и туризма и средней специализированной музыкальной школой им. Бюльбюля.

В рамках конкурса в Государственном музее музыкальной культуры пройдет научно-практическая конференция "Гейдар Алиев и Азербайджанская музыкальная культура". Первый этап конкурса будет проходить в Центре мугама, второй этап - в Государственном музее искусств и Бакинской музыкальной академии им. У.Гаджибейли.

Отметим, что отбор участников проходил по всей стране. С сегодняшнего дня в Центре мугама начались прослушивания участников. В конкурсе присутствуют следующие категории: исполнительство на фортепиано, струнных музыкальных инструментах, народных инструментах, вокал (классический и ханенде), музыковедение. В жюри конкурса: преподаватели Бакинской музакальной академии, Азербайджанской национальной консерватории и средней специализированной музыкальной школы им. Бюльбюля.

Закрытие конкурса состоится 3 мая в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева.

Ф. Агаларова