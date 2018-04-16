С аншлагом прошел первый в Азербайджане детский мюзикл "Аладдин" с участием звезд - ФОТО

В Баку во Дворце Гейдара Алиева с большим успехом и при аншлаге состоялась премьера первого в Азербайджане детского мюзикла "Аладдин". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект реализован Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения и Дворцом Гейдара Алиева при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Одной из причин успеха, была совершенно новая, близкая азербайджанскому зрителю интерпретация хорошо известной всем сказки об Аладдине и волшебной лампе.

Великолепная музыка в национальной аранжировке, искрометный юмор, зажигательные танцы, яркие декорации, а главное - талантливая игра актеров перенесли зрителей в совершенно иной волшебный мир, заставив их поверить в существование чуда.

Другая причина успеха - участие в мюзикле всеми любимых звезд эстрады и популярных исполнителей. Замиг Гусейнов в роли Аладдина, Эмилия Ягубова (в первом сеансе) и Севда Яхъяева (во втором сеансе) в роли Жасмин, а также заслуженный артист Алекпер Алиев, Гусейн Абдуллаев, Гусейн Алили, Ниджат Джафарзаде и Тофиг Гаджиев покорили своей игрой сердца зрителей, создав незабываемые образы.

И, бесспорно, отличная работа творческого состава - режиссера-постановщика мюзикла, заслуженного артиста Азербайджана Инары Бабаевой, художника Фарида Наджафли, музыкального редактора Эмина Гасанова, редактора Лейлы Кадырзаде, хормейстера Шахлы Алекперовой, балетмейстеров Вахида Салимова и Раситы Алиевой.

Отметим, что на премьеру было приглашено 1200 сирот и детей-инвалидов из различных заведений и организаций, в том числе Ассоциации помощи инвалидам "İnayət", "Ümid işığı", Международного общества инвалидов, Общества инвалидов Ясамальского района, Специального учебного центра №11 и других учреждений.

Первый в истории Азербайджана детский мюзикл стал настоящим событием в культурной жизни страны и даст новый импульс еще многим интересным проектам в этой сфере.

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