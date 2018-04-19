Эйюб Гулиев принял участие в Международном фестивале симфонических оркестров в Польше - ФОТО

С 17 по 20 апреля в городе Катовице (Польша) проходит VI Международный фестиваль симфонических оркестров, где принимают участие знаменитые музыкальные коллективы Германии и Польши. Фестиваль проходит при поддержке Музыкальной академии Катовицы имени Карола Шимановского.

Открытие фестиваля состоялось в Большом зале Музыкальной Академии при участии Академического симфонического оркестра имени К.Шимановского под управлением азербайджанского дирижера, заслуженного артиста Азербайджана, обладателя Президентской премии, дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов, доцента Бакинской музыкальной академии Эйюба Гулиева.

Как сообщил Day.Az Эйюб Гулиев, на открытии фестиваля прозвучали редко исполняемая "Серенада" (по "Симпозиуму" Платона) для скрипки и струнного оркестра, ударных и арфы выдающегося американского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна (солист - знаменитый скрипач, профессор Роберт Кабара) и 4-я симфония Петра Чайковского.

Учитывая огромный интерес местной публики, участникам этого концерта пришлось на следующий день повторить всю программу. 18 апреля состоялся второй концерт, где среди зрителей также были гости фестиваля - руководство и профессура Консерватории Детмольда (Германия) и знаменитые деятели культуры Польши.

Отметим, что концерт прошел при полном аншлаге и в заключение публика неоднократно вызывала дирижера Эйюба Гулиева и польских музыкантов на сцену. В итоге участникам концерта пришлось повторить финал 4-й симфонии Чайковского.

После концерта ректор Музыкальной академии имени Шимановского, профессор Владислав Шиманский поблагодарил азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева за успешные концерты и предложил в дальнейшем продолжить сотрудничество между музыкальными вузами Азербайджана и Польши.

Добавим, что в программе фестиваля также принимали участие симфонический оркестр Консерватории Детмольда (Hochschule für Musik Detmold) под управлением проф. Флориана Людвига (Германия), симфонический оркестр Музыкальной академии им. Бацевичов в Лудже (Польша) - артистический директор оркестра Марцин Волниевкий (Польша).

Ф. Агаларова