Центр Мугама представил старинное искусство в рамках нового грандиозного проекта "Dastan gecələri" - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама состоялся первый вечер в рамках нового грандиозного проекта "Dastan gecələri" ("Вечера дастана"), организованного Центром совместно с Институтом фольклора НАНА.

Международный центр мугама, созданный по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, вносит огромный вклад в дело сохранения духовно-нравственных ценностей и популяризацию нашей культуры и искусства. В стенах Центра проходят фестивали, концерты, конкурсы, конференции и мастер-классы выдающихся исполнителей. Центром мугама реализованы и проводятся различные проекты, направление на пропаганду национальной и мировой музыки: "Aşıq musiqisi axşamları" (Вечера ашугской музыки), "Sirlər xəzinəsi" (Сокровищница тайн), "Unudulmayanlar" (Незабываемые), "Etnik musiqi inciləri" (Жемчужины этнической музыки), "Muğam axşamları" (Вечера мугама), "Muğamat var olan yerdə" (Там где живет мугам), "Yeni nəsil dəvət edir" (Новое поколение приглашает), "Vətənim Azərbaycan" (Моя Родина-Азербайджан) и т.д.

Центр мугама уделяет огромное внимание популяризации старинных народных жанров, их процветанию и обновлению. Видя большой интерес у наших граждан и иностранных гостей столицы к древней музыке, как к мугаму, так и к ашугскому искусству Центр создал новый проект "Dastan gecələri".

Дастан является одним из самых древних и крупных образцов художественного мышления азербайджанского народа. Дастан будучи в основном продукцией ашугско-озанского творчества, является проявлением эпического мышления, а также основным фактором, связывающим ашугское творчество и устную народную литературу. В дастане поэзия и проза составляют единство. По этой причине, дастан считается не только эпическим, но и лирическо-эпическим произведением. По общей тематике дастан разделяется на героический и любовный. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Первый вечер в рамках нового проекта собрал аншлаг. На мероприятии присутствовали известные деятели культуры, музыканты и литераторы, а также другие поклонники этого старинного искусства.

В этот вечер ашуг Галандар Зейналов выступил с дастаном "Alı xan - Pəri xanım". Его чтение дастана сопровождалось игрой на балабане заслуженного работника культуры Сардара Мамедова. Их исполнение завершилось продолжительными овациями публики.

Отметим, что в рамках проекта "Dastan gecələri" также пройдут вечера: "Abbas-Gülgəz" (24 мая), "Leyli-Məcnun" (19 июня), "Kiçik Rza" (28 сентября), "Aşıq Alının Türkiyə səfəri" (31 октября), "Məhəmməd - Səlbi xanım" (27 ноября), "Əmrah - Səlbi" (25 декабря).

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, онлайн на www.iticket.az.

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Н. Гасымова