Международный Центр мугама представил яркий концерт марокканской этнической музыки Гнава - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама прошел концерт в рамках проекта Центра "Жемчужины этнической музыки". Проект центра мугама позволяет бакинским меломанам познакомиться с этнической музыкой других народов, а иностранным гостям увидеть Азербайджан, познать его культуру и музыку.

Вчера на сцене Центра мугама со своей группой выступил Маалем Хоуссам Гуиниа - исполнитель из Марокко в стиле Гнава. Мероприятие проходило при поддержке посольства Марокко в Азербайджане.

Выступивший на мероприятии посол Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Амбарх в своей речи выразил благодарность Центру мугама за организацию мероприятия и рассказал публике о жанре Гнава.

Музыка Гнава является одним из самых важных направлений в богатом и разнообразном культурном наследии Марокко. Это африканский, в основном марокканский фолк. Суть этой музыкальной традиции - постепенно завораживающее нагнетание, ритмические узоры, захватывающие слушателя, обертывающие его сетями ритма, который все стремительнее и стремительнее уносит сознание. Каждая музыкальная композиция представляет собой симбиоз текстов и изящной мелодии, песни гнава сопровождаются традиционными танцами африканских племен.

Звучание старинных музыкальных инструментов, душевные песнопения в синтезе с яркими нарядами и энергичными танцами поразили публику. Зал активно аплодировал солистам после каждого исполнения. А в один момент даже ринулся на площадку перед сценой и танцевал под зажигательные ритмы гнавы.

В беседе с Day.Az марокканский исполнитель Маалем Хоуссам Гуиниа отметил, что очень счастлив быть в Баку, этот город поразил его своей красотой. Он также отметил, что несмотря на большое расстояние между Азербайджаном и Марокко, в культуре и обычаях наших стран есть много схожего. Также исполнитель добавил, что в течение нескольких дней, что он со своей группой в Баку, им удалось посетить Музей музыкальной культуры и выступить там со своей музыкой. Там же они услышали мугам и сделали синтез азербайджанской музыки и гнавы. Мугам не оставил музыканта равнодушным, и он надеется на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном и исполнение синтезов двух национальных жанров музыки.

Отметим, что в рамках данного проекта на сцене Центра мугама уже проводились концерты этнических музыкантов из Румынии, Молдовы, Турции, Греции и других стран. Центр мугама также реализовывал очень успешный проект "Sound Waves", в рамках которого нашу страну с концертами посетили этнические музыканты из Италии, Испании, Греции, Португалии и других стран.

Н. Гасымова