В Баку стартует второй Европейский фестиваль толерантности IMAGINE

В столице Азербайджана 2-17 мая 2018 года пройдет II Европейский фестиваль толерантности IMAGINE, сообщает Trend Life. Фестиваль приурочен к 70-летию Декларации прав человека и 10-летию представительства Евросоюза в Азербайджане.

Фестиваль пройдет при участии посольств стран-членов ЕС, аккредитованных в нашей стране, а также посольств Швейцарии, Норвегии, Бразилии, Коста-Рики, Израиля, Перу, Молдовы, Мексики, США, Аргентины в Азербайджане.

В связи с предстоящим фестивалем в Landmark в Баку была организована пресс-конференция. В начале мероприятия был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о I Европейском фестивале толерантности IMAGINE, а также представлено новое лого фестиваля.

"Мы хотим, чтобы проведение Европейского фестиваля толерантности IMAGINE стало доброй традицией. Чтобы когда в Баку произносят "IMAGINE", все представляли, что речь идет о фестивале", - сказал на пресс-конференции посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Посол Польши в Азербайджане Марек Цалка отметил важное значение проведения данного фестиваля, подчеркнув, что фестиваль будет способствовать развитию и укреплению отношений между Азербайджаном и странами ЕС.

Как отметил директор по маркетингу кинотеатра Park Cinema Муса Ахундов, показы кинокартины пройдут в Park Cinema Flame Towers в Баку, наряду с этим 14 мая показ также состоится в Губе в комплексе "ASAN Həyat". Вход на показы - свободный.

По словам представителя компании CINEX Марии Ибрагимовой, в этом году также планируется проведение Международного фестиваля документального кино DokuBaku.

Директор ASAN radio Эмин Мусеви рассказал о радиопередаче "Avropadasan", выходящей в эфире руководимой им радиостанции.

Отметим, что в рамках фестиваля IMAGINE состоятся мастер-классы, выставки, демонстрация фильмов и спектаклей и другие мероприятия.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az