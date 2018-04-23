Университет «АДА» и Центр мугама совместно реализуют интересный проект - ФОТО

Международный центр мугама, начав сотрудничество с Университетом "АDА", присоединился к пропаганде нашей культуры в рамках учебного курса "Азербайджанский язык и культура", проводимого для зарубежных студентов и профессионалов в "Доме Адиба", расположенном в Ичеришехер.

В период курса для участников был организован ряд мероприятий, в том числе, во время празднования Новруза состоялся концерт мугама для сотрудников дипломатических миссий и международных компаний, работающих в городе Баку. На концерте исполнителями, являющимися победителями Телевизионного конкурса "Мугам", были исполнены отрывки мугамов, теснифы и народные песни.

Прибывшие в Азербайджан студенты отделения тюркологии магистратуры и докторантуры Гиессенского университета Германии, в организованной для них Университетом "АDА" и Международным центром мугама концертной программе получили возможность наряду с азербайджанской музыкой услышать произведения известных немецких композиторов, исполненных на таре и кеманче.

Университет "АDА" и Центр мугама намерены расширить мероприятия, посвященные пропаганде азербайджанской музыки и культуры в "Доме Адиба".

Напомним, что в расположенном в Ичеришехер "Доме Адиба" в 1929-1941 годах проживал видный азербайджанский писатель и ученый Мир Джалал, а с 2017 года здесь находится Творческий Центр по пропаганде азербайджанского языка, культуры и литературы.

Н. Гасымова