Азербайджанский пианист выступил на Международном фестивале в Нидерландах

Президентский стипендиат, лауреат международных конкурсов Тогрул Гусейнли выступил и продолжает выступать с концертами в рамках 28-ого международного фестиваля "The İnternational Holland Musik Sessions", который проходит с 15 по 25 апреля в разных странах.

Как сообщил Day.Az пианист, этот фестиваль является одним из самых старинных в Нидерландах и на него съезжаются исполнители трех музыкальных инструментов - фортепиано, скрипка и виолончель.

Гусейнли выступил с тремя концертами в Нидерландах, которые прошли в разных городах - Текселе, Эгмонте и Амстердаме. Пианист стал первым азербайджанцем, выступившим на сцене Амстердамской филармонии, на которой проходят выступления всемирно известных музыкантов. Все выступления прошли с успехом и аншлагом. Публика была в восторге от исполнения азербайджанского музыканта и несколько раз вызывала его на поклон.

Сегодня, 24 апреля, музыкант выступит с концертом в Братиславской государственной филармонии в Словакии. На концерте Гусейнли, как и на предыдущих выступлениях исполнит "Симфонические этюды" Роберта Шумана и Иоганна Себастьяна Баха- Бузони "Чакона".

Отметим, что в десять лет Тогрул Гусейнли был удостоен первой премии IV общегородского конкурса имени Назима Аливердибекова, почетной грамоты и диплома фестиваля пианистов имени Сафаралиевой и международного фестиваля в Тбилиси.

Тогрул Гусейнли посещал мастер-классы таких известных музыкантов, как президент Ассоциации пианистов США Джоел Харрисон, польский пианист Станислав Дейа, профессор Кёльнской консерватории Василий Лобанов и других.

Пианист удачно выступал во многих международных конкурсах, фестивалях. Одним из его успехов является международный конкурс музыкантов XXIX Concurso İnternacional de Piano Cidade de Ferrol" в испанском городе Ферроль, на котором он занял второе место и ко всему этому в 2015 году он стал лауреатом первой степени на республиканском конкурсе, проходившем среди студентов Высших школ в немецком городе Ахен. Его выступление было широко освещено в немецких СМИ.

А в 2016 году он стал лауреатом в республиканском конкурсе среди студентов Высших школ, который проходил в немецком городе Кельн. После него он получил предложения выступить с концертами в разных странах Германии, которые прошли с большим успехом. Благодаря победе на этом конкурсе, Гусейнли получил право принять участие в международном конкурсе, организованном всемирно известной компанией-производителем фортепиано "Steinway". Он занял на нем первое место и стал обладателем награды "Steinway".

На концертах, организованных музыкальным сообществом "Yehudi Menuhin live Music Now Köln", за свое успешное выступление он был награжден их специальным дипломом.

В июне же Гусейнли выступил с концертами на известном международном фестивале "Klavier-Festival Ruhr 2016", который прошел в немецком городе Бохум. В фестивале принимали участие такие всемирно известные пианисты, как Марта Аргерих и Даниэль Баренбоим. Выступление азербайджанского музыканта на одной сцене с такими пианистами произвело большой резонанс. Гусейнли также с успехом выступил на 27-ом международном фестивале "The İnternational Holland Musik Sessions", который проходил в разных городах Нидерландов. Одним из самых последних его успехов является участие в седьмом международном конкурсе пианистов, проходившем в испанском городе Гранада, где он занял второе место.

Тогрул Гусейнли является выпускником отделения фортепиано Кельнской консерватории, а сейчас докторант консерватории Моцартеум в Зальцбурге и доцент Кельнской консерватории, также его имя внесено в Золотую книгу молодых талантов Азербайджана.