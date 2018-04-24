В Тбилиси представили «Дефиле сквозь время: каноны женской моды в Азербайджане» - ФОТО

20 апреля в Музее культуры Азербайджана имени М.Ф. Ахундова в Тбилиси состоялось открытие выставки фотопроекта "Дефиле сквозь время: каноны женской моды в Азербайджане" азербайджанского фотографа Рустама Гусейнова, посвященного особенностям традиционных женских костюмов и показ современной коллекции женской одежды азербайджанского дизайнера Натаван Алиевой "Neo Classic Love", визуализирующей современное восприятие традиционных женских костюмов в контексте актуальной моды в повседневной одежде. Мероприятие было подготовлено Музеем культуры Азербайджана имени М.Ф.Ахундова совместно с Инициативным Объединением Кураторов (ICU). Куратор мероприятия - Кенуль Рафиева.

Выставку открыла директор Музея культуры Азербайджана имени М.Ф.Ахундова в Тбилиси Лейла Алиева, отметив что это первая выставка в Тбилиси, посвященная азербайджанской женской одежде. Далее выступил автор фотопроекта Рустам Гусейнов, отметивший важность сохранения и синтеза образов традиционной культуры с современностью, создания непрерывной линии передачи исторического и культурного наследия в сфере дизайна одежды и традиционного искусства.

Мероприятие началось с показа коллекции Натаван Алиевой "Neo Classic Love", дефиле провели модели Prime Models Management. Перекликаясь с авторскими фотографиями традиционного облика азербайджанской женщины, сделанными Рустамом Гусейновым, коллекция Натаван Алиевой, современная по крою и форме, но акцентирующая внимание зрителя на цветах и узорах национальной одежды 19 века, также использует элементы национального гардероба - кялагаи и вязаные носки. В созданных вручную и с присущей дизайнеру скрупулезностью, аксессуарах, преобладают мотивы национальной вышивки. Эта коллекция связывает историческое прошлое азербайджанского женского костюма с современными тенденциями моды.

Фотовыставку посетило огромное количество гостей, в том числе представители азербайджанского посольства в Грузии и их зарубежные коллеги. Наибольший интерес гостей вызвали яркие самобытные образы азербайджанского традиционного дизайна, тщательно продуманная реконструкция которых является важным этапом в сбережении национального культурного наследия и узнаваемости национального образа в массовом сознании, утраченного общественной памятью и известного лишь очень узкому кругу специалистов. Рустам Гусейнов в своих работах уделяет особое внимание интерпретации традиционных головных уборов женщин Азербайджана, подчеркивающих возрастные и социальные различия.

Представленные на выставке работы Р. Гусейнова посвящены красоте и разнообразию традиционной женской одежды, экспозиция состоит из фотопортретов девушек в традиционной одежде сгруппированных по регионам Азербайджана, показывающих многогранность обычаев и жизни страны.

При подготовке работ были использованы образцы одежды из личной исторической коллекции одежды дизайнера и коллекционера одежды Натаван Алиевой. Реконструкция традиционных образов исторических эпох является важным этапом в сбережении национального культурного наследия и узнаваемости национального образа в массовом сознании, утраченного общественной памятью и известного лишь очень узкому кругу специалистов. В своих работах уделяет особое внимание интерпретации традиционных головных уборов женщин Азербайджана, подчеркивающих возрастные и социальные различия. Особую прелесть женскому облику придают тончайшие шелковые платки - кялагаи, сочетающиеся с диадемами и арахчынами.

Отметим, что выставка продлится до 26 апреля.

Ф. Агаларова