Скончался заслуженный артист Азербайджана
Скончался заслуженный артист Азербайджана Назим Агаев.
Как сообщает Report, он ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 79 лет.
Отметим, что Н.Агаев родился 2 января 1939 года в Баку. В 1962 году поступил на факультет музыкальной комедии Театрального института, в 1967 году завершил вуз с отличием.
С 1967 года был солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. По приглашению А.Бакиханова стал солистом оркестра народных инструментов, а также работал в ансамбле под руководством Агасы Мешедибекова.
С 1978 года был солистом Азербайджанского государственного гастрольно-концертного объединения "Азконцерт", в различные периоды снялся в 7 художественных фильмах. О нем снят документальный фильм "Бехтиме дюшен сенет". В 2009 году указом президента Азербайджана Ильхама Алиева был удостоен почетного звания "заслуженный артист".
Н.Агаев будет похоронен в Лянкяране.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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