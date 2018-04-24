Скончался заслуженный артист Азербайджана Назим Агаев.

Как сообщает Report, он ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 79 лет.

Отметим, что Н.Агаев родился 2 января 1939 года в Баку. В 1962 году поступил на факультет музыкальной комедии Театрального института, в 1967 году завершил вуз с отличием.

С 1967 года был солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. По приглашению А.Бакиханова стал солистом оркестра народных инструментов, а также работал в ансамбле под руководством Агасы Мешедибекова.

С 1978 года был солистом Азербайджанского государственного гастрольно-концертного объединения "Азконцерт", в различные периоды снялся в 7 художественных фильмах. О нем снят документальный фильм "Бехтиме дюшен сенет". В 2009 году указом президента Азербайджана Ильхама Алиева был удостоен почетного звания "заслуженный артист".

Н.Агаев будет похоронен в Лянкяране.