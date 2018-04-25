Азербайджанская пианистка Наргиз Алиярова выступила с тремя концертами в Нью-Йорке - ФОТО

С каждым днем об Азербайджане и его культуре узнает все больше людей во всем мире. Благодаря выверенной политике Президента Ильхама Алиева и деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой растет имидж страны. Это также отражается и на музыкальной сфере. Азербайджанская музыка звучит во всех уголках планеты, наши музыканты выступают в лучших концертных залах мира.

Недавно в Нью-Йорке прошли три концерта заслуженной артистки Азербайджана, профессора Бакинской музыкальной академии имени У.Гаджибейли, известной пианистки Наргиз Алияровой.

Проводить концерты в составе камерного трио, вечера вокальной музыки или сольные концерты почти каждый месяц, причем каждый раз с новой программой, под силу не каждому музыканту и преподавателю. Наргиз Алиярова часто выступала на родине и за рубежом, записывала диски в престижных европейских звукозаписывающих компаниях.

Как ранее сообщал Day.Az, два года назад профессор Н.Алиярова дала серию концертов в США, в частности в Детройте, вместе с виолончелисткой Кристиной Лампреа, затем, в прошлом году, в Вашингтоне представляла азербайджанскую программу в двух американских университетах - Университете Джорджа Мэйсона и в Американском университете. Оба концерта прошли с большим успехом. А в прошлом году Наргиз ханум выступила с сольным концертом в церкви Святого Марка в Нью-Йорке.

Ныне она проживает в США.

В беседе с Day.Az Н.Алиярова сообщила, что в начале года со своими коллегами решила создать неправительственную организацию "Национальная музыка и глобальная культура", целью которой является пропаганда азербайджанской музыки.

"Выступая на концертах в Америке и видя реакцию слушателей, я убедилась, насколько мало в американском обществе информации о нашей культуре в целом и о музыке в частности. Хотя признаюсь, моей целью в организации концертов в этой стране, как музыканта, патриота и гражданина, изначально была пропаганда азербайджанской музыки", - сообщила пианистка.

В середине апреля Наргиз Алиярова провела лекцию-концерт в Миллер-холле Университета Manhatten school of music (Манхеттенской консерватории), которая является одной из лучших консерваторий не только Америки, но и мира. В своей лекции она рассказала об истории азербайджанской музыки, мугаме, национальных инструментах, Баку и музыкальных традициях нашей страны, государственной консерватории, которую создал великий Узеир бек, пригласив в начале прошлого века из Москвы и Санкт-Петербурга лучших музыкантов и ведущих специалистов. На большом мониторе демонстрировались фотографии слайд-шоу, были озвучены в записи исполнения мугамного трио и мугам "Карабах шикестеси". Наглядно показывая азербайджанские инструменты, она рассказывала о них, и зрители имели возможность воочию увидеть и услышать их. После окончания лекции пианистка представила концертную программу из произведений азербайджанских композиторов Г.Гараева, Дж.Гаджиева, Ф.Ализаде, А.Меликова, А.Ализаде, В.Мустафазаде, Ф.Суджаддинова и Л.Джафаровой. Музыкальная программа была очень обширная и длилась час. Лекция и концерт были встречены с большим интересом.

"Как музыкант я понимаю, что наша музыка нуждается в том, чтобы мы ее всячески пропагандировали и рекламировали, поэтому целью нашей организации и является пропаганда национальной музыки. Но я рассматриваю этот вопрос более широко и глобально. Через национальную музыку мы сможем создать единство в обществе, потому что американское общество не является мононациональным. Здесь живут представители наций со всего мира, это пестрый конгломерат народностей, вероисповеданий и рас. В том, чтобы разные этнические группы лучше узнавали и понимали культуру друг друга и общались без предубеждений, большая роль может принадлежать музыке.

Наша задача состоит в проведении серий концертов с ведущими музыкантами мира, фестивалей и мероприятий на разные темы и жанры. Причем музыка не только азербайджанская, но и других народов, скажем, японская или украинская. В недалекой перспективе мы планируем создать электронную версию журнала по национальной музыке и искусству. Вот такие задачи стоят перед нашей организацией, и для этого мы привлекаем множество людей, чтобы они поддержали нас и участвовали в наших проектах", - отметила Н. Алиярова.

В церкви Св.Марка в апреле состоялся еще один сольный концерт пианистки. Сцена этой церкви очень популярна, здесь постоянно проводятся классические концерты, фестивали, танцевальные вечера, представления. В этом зале Н. Алиярова играла уже второй раз. Первый раз это было в ноябре, и тогда ее выступление настолько понравилось руководству церкви, что Джанин Отис, администратор церкви, сказала, что азербайджанская пианистка может играть здесь, когда ей захочется, и что это ее музыкальный дом, куда она может приходить всегда. И на этом концерте аудитория проявила к нашей музыке большой интерес и внимание. Музыканты просили ноты, чтобы исполнять наиболее полюбившиеся произведения.

"Апрельский концерт был несколько необычным еще и потому, что в этом месяце мне исполнилось 50 лет, и я считаю, что не может быть лучшего подарка, чем музыка. Вот так сольным концертом и в кругу своих друзей я отметила полувековой день рождения вдали от родины. Я играла, конечно же, совершенно новую программу, и мои друзья с большим энтузиазмом восприняли это мероприятие и свое участие в нем. Со мной выступал канадец Найджел Смит, вокалист, прекрасный баритон, скрипачка из Болгарии Благомира Липари, украинская пианистка Ирэна Портенко. Я и раньше с ними музицировала. В концерте также принимала участие блестящая азербайджанская пианистка-джазистка Амина Фигарова. Мы придумали интересную программу: я играла Дж.Гершвина "Летнее время" в обработке Рубинштейна, а Амина играла то же произведение, но в собственной, джазовой интерпретации. Таким образом, мы показали одно и то же сочинение в классическом и джазовом вариантах. Зрители очень душевно восприняли этот синтез. Еще участвовал джазовый флейтист Барт Плато из Бельгии. Из азербайджанской музыки я исполняла два танца - "Танец Айши" из "Семи красавиц" и "Танец девушки" из балета "Тропою грома", посвятив их столетнему юбилею нашего прославленного композитора Гара Гараева. Сочинения очень понравились аудитории", - сообщила пианистка.

Азербайджанскую программу Н.Алиярова играет всегда и везде, сочинения наших композиторов, вошедшие в ее диск, она представляет уже в четвертый раз на концертах и в выступлениях перед публикой американских университетов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Другая ее программа, кроме нескольких сочинений Ф.Шопена, была абсолютно новой.

"Я играла "Сонату №17" ре-минор Л.Бетховена, "Прелюдию" соль-минор С.Рахманинова, два "Вальса-ноктюрна" Ф.Шопена, "Летнее время" из оперы Дж.Гершвина "Порги и Бес". Остальные произведения были исполнены в тандеме с другими музыкантами из их репертуара. Музыкальная часть концерта длилась час двадцать минут, и кроме Шопена все сочинения пришлось играть заново, занимаясь ночи напролет, поскольку времени оставалось очень мало. Можно сказать, что полтора месяца я спала всего несколько часов в сутки, напряженно готовясь к выступлениям. То есть в апреле я отыграла подряд три программы трех концертов", - сказала заслуженная артистка.

Отметим, что в 100-летию АДР Наргиз Алиярова готовит концертное выступление и привлекает к этому событию всех азербайджанских музыкантов, которые живут в Нью-Йорке, а также зарубежных исполнителей, которые будут играть азербайджанскую музыку.

Н. Гасымова