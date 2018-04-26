В Центре мугама в Международный день джаза выступит американская группа Kennedy Administration

В Международном центре мугама 30 апреля пройдет праздничный вечер, посвященный Международному дню джаза, организованный оргкомитетом Бакинского международного джаз-фестиваля.

Организаторы вечера обещают невероятный концерт с участием звезд азербайджанского и американского джаза.

В концертной программе выступят джазовый саксофонист Раин Султанов, известный пианист Исфар Сарабский, которые представят свою интересную программу. Эльнара Гасанли, Руслан Гусейнов, Эльвин Баширов и целый ряд музыкантов нового поколения также представят на концерте джаз Азербайджана.

Специальные гости праздничного вечера - зажигательная американская группа Kennedy Administration и Вадим Абрамов.

Динамичная группа Kennedy Administration завоевывает сердца слушателей с первой встречи. Бакинский слушатель уже знаком с этой группой и помнит их яркое выступление в рамках Бакинского джаз-фестиваля. Любая сцена, на которую выходит группа, приобретает душевность и дарит захватывающую энергию зрителю. Благодаря своим кумирам, таким как Стиви Уандер, Грегори Портер и Андра Дэй, инструментальное трио Kennedy Administration отыграло большое количество качественных концертов. Радость и страсть Kennedy Administration заразительны и открывает совершенно новое "великолепное общество" сладкой музыки.

Отметим, что билеты на концерт были скуплены в первую неделю объявления мероприятия, в связи с чем организаторы решили повторить концерт, который начнется в 19:00. Так что все, кто не успел приобрести билеты, смогут насладиться невероятным шоу и в 22:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az.

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Ф. Агаларова