В YARAT состоится показ фильма «Этот день»

1 мая в Киноклубе YARAT состоится показ фильма азербайджанского режиссера, выпускницы Государственного института культуры и искусств Фидан Джафаровой "Этот день" (2018).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Этот день" - картина, рассказывающая историю одной семьи в особенный для них день. Дом начисто убран, одежда аккуратно поглажена, но молчание или тайна окружают нечто важное, что пришлось пережить этой семье.

Станете ли вы лгать, если ваша ложь сделает счастливым близкого человека?

Отметим, что фильм будет показан на азербайджанском языке. Вход свободный.