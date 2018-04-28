В Гяндже в рамках Международного музыкального фестиваля «Нежность» организован первый концерт - ФОТО

27 апреля в городе Гянджа в рамках Международного музыкального фестиваля "Нежность", посвященного памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, состоялся первый концерт.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, первый концерт фестиваля, проходившего при совместной организационной поддержке Министерства культуры и Исполнительной власти города Гянджа, состоялся в камерном зале Гянджинской государственной филармонии.

Ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеир Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли расценил проведение в Гяндже такого международного музыкального фестиваля как самое крупное культурное событие в общественной жизни города. Было отмечено, что в Гяндже, которая благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева вступила в современный этап своего развития, за последние годы открылось множество центров культуры. Одним из центров является Гянджинская государственная филармония, сданная в пользование в прошлом году при участии главы государства. В этом величественном центре культуры, который своим грандиозным архитектурным стилем производит приятное впечатление как на местных, так и на иностранных гостей, можно проводить любые международные мероприятия. Сравнивая Гянджинскую государственную филармонию, ее архитектурный стиль, внутреннее оформление, а также акустику со многими величественными концертными залами мира, Фархад Бадалбейли отметил, что выступление в такой филармонии - мечта каждого музыканта.

Затем в рамках фестиваля состоялся первый концерт.

На концерте выступили Мурад Адыгезалзаде (фортепьяно), Фарида Рустамова (виолин), Илаха Садыхзаде (фортепьяно), Фарида Мамедова (сопрано), Шукюр Самедов (кларнет), Фархад Бадалбейли (фортепьяно), Ольга Нагорная (сопрано, Украина), Дмитрий Яблонский (виолончель, США), Игорь Коростылев (бас, Россия), Александр Анасинко (фортепьяно, Россия), Анастасия Барун (сопрано, Россия). В концерте прозвучали произведения классических композиторов Джузеппе Верди, Йоханса Брамса, Жоржа Безе, Сергея Рахманинова, а также украинские народные песни.

На фестивале, который продлится до 30 апреля, примут участие выдающие музыканты, художественные коллективы, солисты, дирижеры из Азербайджана, России, США, Украины, Грузии. Российская Федерация будет представлена коллективом Государственного академического большого театра. Художественный руководитель фестиваля - народный артист СССР, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли.