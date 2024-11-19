У Азербайджана высокие цели в области зеленой энергии.

Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend заявил политолог Азер Гараев.

Он отметил, что подписанное президентами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии" является важным шагом в направлении энергетической трансформации региона и борьбы с изменением климата.

"Это соглашение не только создает основу для производства и передачи возобновляемых источников энергии, но и расширяет перспективы экономического и экологического сотрудничества между странами Центральной Азии и Кавказа.

Азербайджан поставил перед собой такие важные цели, как сокращение выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2050 году и доведение доли возобновляемых ресурсов в производстве энергии до 30 процентов к 2030 году. Для достижения этих целей страна работает в следующих направлениях:

Увеличивается использование таких ресурсов, как солнечная, ветровая и биоэнергия. Крупные проекты в области зеленой энергетики реализуются, в частности, на освобожденных территориях. В энергетической инфраструктуре страны проводятся модернизационные мероприятия и внедряются новые технологии производства возобновляемых источников энергии",- сказал он.

По его словам, соглашение, наряду с интеграцией возобновляемых источников энергии, позволит расширить экспорт энергии из Центральной Азии в Азербайджан через Средний коридор.

"Этот шаг усилит интеграцию в транспортном и логистическом секторах региона, увеличивая как экономические, так и экологические последствия.

Стратегическое значение в этом контексте имеет проект экспорта зеленой энергии в Европу через Черное море, в рамках которого Азербайджан сотрудничает с Грузией, Болгарией, Румынией и Венгрией. Оба проекта обеспечат энергетическую безопасность Европы, а также еще больше укрепят роль Азербайджана на международных энергетических рынках", - подчеркнул политолог.

А.Гараев сказал, что Азербайджан также вносит вклад в социальную, экономическую и экологическую интеграцию в регионе посредством Бакинской Декларации о партнерстве CAREC по климату, инновациям и торговле.

"Основными целями этой инициативы являются - поддержка коммерческих инициатив и укрепление регионального сотрудничества, расширение применения искусственного интеллекта и мер по адаптации к изменению климата, разработка трансграничных проектов и внедрение новых зеленых принципов.

Лидерские инициативы Азербайджана в области зеленой энергии усиливаются в рамках стратегического сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном.

Эти соглашения и декларации позволяют предпринять важные шаги в области достижения устойчивого развития в энергетическом секторе региона и борьбы с изменением климата. Также Азербайджан, укрепляя связи с Европой и Центральной Азией, укрепляет свои позиции на мировом энергетическом рынке", - добавил он.