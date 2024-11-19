Госминистр Мали о мерах по борьбе с изменением климата

Мали предпринимает активные шаги для адаптации к изменяющимся климатическим условиям и смягчения их последствий.

Об этом сказал Государственный министр и официальный представитель правительства Мали Абдулайе Майга, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Абдулайе Майга подчеркнул, что климатические изменения особенно остро сказываются на Мали, большая часть территории которого подвержена опустыниванию. Постоянные наводнения и засухи приводят к значительным потерям, как материальным, так и человеческим, и угрожают продовольственной безопасности.

"Мы осознаем масштаб угрозы и обязуемся принимать меры. Наша страна уже внедряет план действий, включающий массовое озеленение территории, восстановление деградированных земель, а также строительство солнечных электростанций", - отметил министр.

По его словам, среди ключевых инициатив - ежегодное озеленение 100 тысяч гектаров, реабилитация рек Нигер и Сенегал, а также создание 150 тысяч гектаров лесных массивов. В рамках перехода к возобновляемым источникам энергии в 2024 году планируется запуск четырех солнечных электростанций мощностью 400 мегаватт. Это увеличит долю зеленой энергии в общем энергобалансе страны более чем на 10 процентов к 2030 году.

А.Майга обратился к международному сообществу с призывом активизировать усилия по борьбе с климатическими изменениями. Министр подчеркнул, что Африка, на долю которой приходится лишь 4 процента глобальных выбросов, непропорционально страдает от последствий изменения климата.

"Мы ожидаем от крупнейших загрязнителей выполнения их обязательств по климатическому финансированию. Нам нужны не только слова, но и реальные действия", - заявил министр.