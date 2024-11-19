Нужно расширить устойчивое обращение с отходами в более широком масштабе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев во время выступления на мероприятии высокого уровня по сокращению метана из органических отходов для климатической деятельности.

Он отметил, что метан является мощным парниковым газом, а сектор отходов является его основным растущим источником.

"Сектор отходов предлагает уникальные возможности для трансформации и изменений. Сегодняшняя встреча - это шанс для нас поделиться сильными обязательствами, инновационной политикой и практическими решениями.

Давайте превратим этот диалог в конкретные шаги по сокращению выбросов, защите здоровье и поддержке устойчивого развития", - добавил М.Бабаев.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.