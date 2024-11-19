Андорра привержена действиям в области климата и прозрачности

Андорра привержена к действиям в области климата и прозрачности.

Об этом сказал Секретарь по вопросам энергетического перехода, транспорта и мобильности Андорры Давид Форне Масони, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что Андорра, несмотря на свои небольшие размеры, демонстрирует высокую активность в борьбе с изменением климата и занимает лидирующие позиции в вопросах прозрачности.

"Андорра стала первой страной, представившей и завершившей двухгодичный отчет о прозрачности в рамках Парижского соглашения. Этот шаг подчеркивает не только нашу приверженность делу, но и нашу ответственность перед мировым сообществом", - заявил Форне Масони.

Он также сообщил, что Андорра поддержала Декларацию о глобальной климатической прозрачности, представленную в рамках саммита COP29, и призвал другие страны следовать этому примеру.

"Андорра повысила амбиции по снижению выбросов к 2035 году. Цель - ограничить повышение глобальной температуры на 1,5°C, что соответствует обязательствам Парижского соглашения", - сказал он.

Давид Форне Масони отметил, что как горная страна Андорра особенно уязвима перед изменением климата.

"Средняя температура в Пиренеях увеличилась на два градуса с 1959 года, а минувшая зима стала самой теплой за всю историю наблюдений, что уже сказывается на туристическом секторе, особенно на горнолыжной индустрии", - добавил он.