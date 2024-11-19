COP for Hope: Азербайджан успешно организовал COP29

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Очередной собеседник - заместитель премьер-министра, министр окружающей среды Словакии Томас Тараба.

Томас Тараба сказал Trend, что организация 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) была очень успешной, передает Day.Az.

"Азербайджан за короткий срок добился организации такого крупного мероприятия. Я считаю, что организация была очень успешной", - отметил он.

По его словам, ожидания Словакии от COP29 велики.

"Самая большая проблема сейчас - это финансирование глобальных экологических целей, а COP29 называют финансовым COP. У нас большие ожидания от этой конференции. Но наше самое большое ожидание - это создание Фонда, связанного с финансированием. Я думаю, что мы сможем достичь этой цели",- добавил Т.Тараба.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.