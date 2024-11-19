США и Азербайджан могут стать надежными партнерами в сфере зеленой энергетики

США и Азербайджан могут стать надежными партнерами в сфере развития зеленой энергетики.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции в рамках COP29 министр сельского хозяйства США Том Вилсэк.

"Азербайджан - производитель энергии, и я думаю, что мы можем стать надежными партнерами, особенно в условиях постоянных усилий по диверсификации энергетического портфеля за счет возобновляемых источников энергии. Многое из того, что мы в США освоили в сфере развития зеленой энергетики, может стать темой для обсуждений и обмена опытом", - добавил он.

Вилсэк также отметил, что у США есть отличная возможность использовать ключевую роль, которую Азербайджан играет в торговле между Востоком и Западом.

"Мы можем работать над созданием условий для свободного перемещения товаров в обоих направлениях. Здесь открываются огромные перспективы и рынки, и, на мой взгляд, ваша страна способна сыграть важнейшую роль в соединении Востока и Запада. Это одна из ключевых сфер, которая, по моему мнению, имеет огромное значение", - отметил он.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.