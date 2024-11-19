В рамках COP29 состоится обсуждение "зеленого" городского транспорта

20 ноября в рамках COP29 состоится День урбанизации, туризма и транспорта. В этот день состоится министерский "круглый стол" на тему "Зеленый" городской транспорт".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что на мероприятии будет обсуждаться развитие устойчивой инфраструктуры городского транспорта, сокращение выбросов углерода.

Ведущие города мира рассматривают использование электрических автобусов как один из ключевых шагов в защите окружающей среды и предотвращении загрязнения воздуха. Некоторое время назад в Баку был введен в эксплуатацию Зыхский парк электрических автобусов. В настоящее время автобусный парк состоит из 160 автобусов с электродвигателями. Эти автобусы 2024 года выпуска имеют срок службы 15 лет и пассажировместимость 83 человека.

Кроме того, в результате проведенных реформ обновляется и таксомоторный парк, в страну импортируется большое количество электромобилей. Также были доставлены 150 "plug-in hibrid" такси марки LEVC TX5.