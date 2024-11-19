Изменение климата уже произошло. Его последствия ощущаются более интенсивно сообществами во всем мире, что приводит к гибели большего количества жизней.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев во время выступления на заседании "Ускорение адаптационной деятельности на COP29: прогресс в формировании и реализации национальных планов адаптации", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что проблемы огромны, от повышения уровня моря до экстремальных погодных явлений, засух и наводнений.

"Адаптация больше не связана с нашим желанием, это часть нашего опыта. Глобальный фонд подчеркивает, что мы отстаем в наших усилиях по адаптации. Поэтому для того, чтобы адаптация продолжалась, нам нужна политическая воля. Мы должны действовать быстро, и всем нам нужно внимание и поддержка, необходимые для ускорения адаптационных усилий.

Мы должны добиться реализации глобальной адаптации, в том числе в рамках ЕС для глобальной устойчивости к изменению климата. Национальные планы адаптации имеют решающее значение для нашей адаптационной и климатической повестки дня",- сказал он.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.