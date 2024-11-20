Бахрейн обязуется достичь углеродной нейтральности к 2060

Бахрейн твердо придерживается курса на борьбу с изменением климата, несмотря на свой незначительный вклад в глобальные выбросы.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр нефти и окружающей среды Бахрейна Мохаммед бин Мубарак Бин Дайна, выступая с национальным заявлением на саммите COP29, передает Trend.

"Бахрейн, как низменный остров, производит менее 0,1 процента глобальных выбросов парниковых газов, но мы решили стать примером для подражания", - отметил Бин Дайна, подчеркнув необходимость глобального сотрудничества.

Под руководством короля Хамада бин Исы Аль Халифы и наследного принца Салмана бин Хамада Аль Халифы Королевство поставило перед собой амбициозные цели в рамках климатической повестки. Среди них - снижение выбросов к 2035 году и достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Для достижения этих целей Бахрейн разработал национальную энергетическую стратегию, объединяющую усилия частных и государственных секторов.

Бин Дайна также отметил, что восстановление окружающей среды является важным направлением работы Королевства. Среди экологических инициатив - планы по удвоению лесного покрова страны и увеличению площади мангровых зарослей в четыре раза. В дополнение к этому была разработана комплексная стратегия обеспечения устойчивости прибрежных районов, направленная на защиту 946 километров береговой линии от климатических угроз.

Признавая сложности с финансированием адаптационных мер на глобальном уровне, Бин Дайна представил национальный инвестиционный план Бахрейна по адаптации. Документ содержит инновационные подходы к финансированию, которые позволят реализовать климатические цели Королевства.

"Мы выполняем свою часть работы", - подчеркнул он, выразив готовность Бахрейна делиться опытом с международным сообществом. Однако министр также призвал к возобновлению эффективного международного сотрудничества, отметив необходимость финансовой, технологической и профессиональной поддержки со стороны развитых стран для помощи развивающимся государствам.

"Мы должны восстановить доверие к многостороннему подходу. Изменение климата - это глобальная проблема, требующая коллективного решения. Неотложность нашей задачи вдохновляет на действия", - подчеркнул Бин Дайна, напомнив делегатам об основополагающих принципах Парижского соглашения.