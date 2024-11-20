На COP29 ведется работа над созданием климатических коалиций.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в социальной сети X написала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Климатический кризис - это самая масштабная угроза безопасности нашего времени. Он не признает границ и не обращает внимания на сроки выборов. Каждая десятая доля градуса имеет значение. Мы знаем, что должны сделать всё возможное, чтобы удержаться на пути ограничения глобального потепления в пределах 1,5 градусов", - написала министр.

Она отметила, что на COP29 важно обеспечить тесное взаимодействие мирового сообщества.

"Мы работаем в Баку над созданием климатических коалиций, объединяющих страны разных континентов. Только вместе мы сможем добиться прогресса", - подчеркнула глава немецкой дипломатии.

Министр также заверила, что Германия и Европа останутся надежными партнерами в финансировании глобального перехода к климатической устойчивости.

"При этом и новые крупные эмитенты должны взять на себя ответственность: как в сокращении выбросов парниковых газов, так и в обеспечении климатического финансирования", - добавила она.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.